Forderung im "Ö1-Mittagsjournal" Landes­haupt­mann Kaiser: "Mehr Arbeits-, weniger illegale Migration" Kärnten - Heute Mittag war Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im "Ö1-Mittagsjournal" zu Gast. Dort hat er sich einerseits für eine kontrollierte Arbeitsmigration, andererseits für eine Reduktion der illegalen Migration ausgesprochen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) Landeshauptmann Peter Kaiser © LPD Kärnten/Helge Bauer

Der Landeshauptmann hat dazu auch schon eine Idee, die er im “Ö1-Mittagsjournal” zum besten gab: Abkommen mit Drittstaaten wie Marokko oder Tunesien. Sollten diese illegale Migranten (zurück-)nehmen, könnten ihnen Türen für eine legale Arbeitsmigration nach Österreich geöffnet werden. Auch auf die Quote, die Kärnten derzeit nicht erfüllt, wurde Kaiser angesprochen. Man würde dabei allerdings nur bei den Vertriebenen aus der Ukraine nachhinken, rechtfertigte der Landeshauptmann sich im Gespräch. Die Bemühungen, weitere Unterkünfte zu schaffen, seien allerdings vorhanden.

Kritik von Team Kärnten und FPÖ

Sowohl Team Kärnten als auch FPÖ kritisieren den “unklaren Kurs der SPÖ beim Thema Migration”. Während die FPÖ einen “sofortigen Asylstopp” fordert, vermisst Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer klare Antworten. Kaiser sei Antworten schuldig geblieben, was genau diese kontrollierte Arbeitsmigration sein soll, so Köfer. “Vor allem gibt es mit der Rot-Weiß-Rot-Karte bereits ein Angebot, das in diese Richtung geht.”