Mehrere Verletzte: Zahlreiche Skiunfälle in Kärnten

Wie wir bereits berichtet haben, kam es heute zu zwei Skiunfällen. Erst wurde ein Skitourengeher von einem Felsstück getroffen und verletzt, dann zog sich noch ein 14-jähriger Kärntner bei einer Kollision mit einem anderen Skifahrer eine tiefe Schnittwunde am Oberschenkel zu. Doch heute kam es noch zu drei weiteren Unfällen, die verletzte Personen forderten und bislang bekannt sind.

Skifahrerin stürzt beim Einsteigen in Sessellift

Um 9.50 Uhr verletzte sich beispielsweise eine 63-jährige Skifahrerin beim Einsteigen in einen 4er-Sessellift auf der Schartenalm in Radenthein. Sie konnte nicht richtig Platz nehmen und wurde vom Sessellift in die Mulde am Ende des Einstiegsbereichs gestoßen – trotz sofortigen Notstopps. Sie stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die 63-Jährige musste daraufhin vom Notarzthubschrauber ins LKH Villach geflogen werden.

Kollision zweier Skifahrer

Um die Mittagszeit kollidierten außerdem ein 28-jähriger Skifahrer aus dem Bezirk Villach-Land und ein 52-jähriger Niederösterreicher vor dem Eingangsbereich der Talstation Maibrunnenbahn in Bad Kleinkirchheim. Beide wollten ausweichen – allerdings in die selbe Richtung. Das hatte eine frontale Kollision, bei der beide verletzt wurden, zur Folge. Der 52-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen werden, der 28-Jährige wurde von der Rettung zum Bereitschaftsarzt in die Ebene Reichenau gebracht.

11-Jährige kommt von Piste ab

Außerdem kam ein 11-jähriges Mädchen aus Deutschland gegen 10.15 Uhr aus eigenem Verschulden über den Pistenrand auf der Gerlitzen bei der Abfahrt Finsterbach und stürzte dort. Sie erlitt ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Rettungshubschrauber ins LKH Villach gebracht werden. Das Mädchen war mit ihrer Mutter unterwegs.