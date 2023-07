Sohn hat ihn gefunden Von Baum erschlagen: Steirer (52) stirbt bei Forstarbeiten Vorau - Ein 52-Jähriger erlitt Samstagmittag, am 7. Jänner 2023, in Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bei Forstarbeiten tödliche Verletzungen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) © Thomas Kaiser

Gegen 12.25 Uhr waren ein 52-jähriger Vater und sein Sohn unweit deren Anwesens im eigenen Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Nachdem der Vater eine Fichte umgeschnitten hatte, blieb diese an einem anderen Baum in Schräglage hängen. Daraufhin ging der Sohn zum Anwesen zurück, um den Traktor mit Seilwinde zu holen. Als er in den Wald zurückkam, sah er seinen schwerverletzten Vater unmittelbar neben dem herabgestürzten Baum liegen.

Noch an Unfallstelle verstorben

Trotz des raschen Einschreitens des Notarztes verstarb der 52-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Mann trug eine für Forstarbeiten entsprechende Schutzausrüstung. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.