Eine weitere Saison VSV verlängert mit "Vorbild­profi" Luciani Villach - Die "Adler" basteln bereits intensiv am Team für die kommende Saison: Nachdem man kürzlich Blaz Tomazevic und Alexander Rauchenwald weiter fix gebunden hatte, hat man jetzt auch mit Goalgetter Anthony Luciani vorzeitig verlängert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) Anthony Luciani verlängert beim VSV. © VSV / Krammer

Schon morgen, Sonntag ab 17.30 Uhr, im Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg, will Anthony Luciani seine Goalgetter-Qualitäten wieder unter Beweis stellen: “Wir wollen vor unseren Fans unbedingt gewinnen. Dafür werden wir alles geben. Gerade beim Verwerten der Torchancen hat es zuletzt nicht nach Wunsch geklappt, da müssen wir noch konsequenter und konzentrierter agieren, dann wird die Scheibe auch wieder für uns springen”, so Luciani.

“Er ist ein Vorbild-Profi”

Sein Trainer, Rob Daum, hat jedenfalls nur Positives über seinen Schützling zu berichten: “Anthony ist ein schneller Flügelstürmer mit starkem Zug zum Tor und sehr ausgeprägtem Scoring-Potential. Er ist ein schneller Eisläufer, hat gute Hände und ist mit einem starken, präzisen Schuss ausgestattet. Außerdem ist er ein Vorbild-Profi, sowohl auf als auch abseits des Eises. Anthony ist ein sehr positiver Typ und Charakter in der Kabine.” Luciani hat in der bisherigen Saison 24 Punkte in 25 Spielen gemacht, davon zehn Tore.