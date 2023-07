Von 11. bis 13. Jänner Wintervor­bereitung läuft: "Schnee­trainings­lager" für die Klagenfurter Austria Klagenfurt - Die Wintervorbereitung der Fußballer der Austria Klagenfurt läuft derzeit auf Hochtouren. Seit Mittwoch sind sie wieder in der Arbeit. Nächste Woche wird allerdings an drei Tagen der Ball nicht rollen - da stehen dann Schneeschuhwanderungen und dergleichen an. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) Coach Peter Pacult bringt die Spieler der Austria nach Bad Kleinkirchheim zu einem "Schneetrainingslager". © Austria Klagenfurt/Kuess

Gleich zweimal werden die Fußballer der Austria in dieser Vorbereitung außerhalb von Klagenfurt zu sehen sein. Bereits kommende Woche, von 11. bis 13. Jänner, reist man mit dem Bus nach Bad Kleinkirchheim, vom 21. bis 28. Jänner geht es dann ins slowenische Moravske Toplice. In Bad Kleinkirchheim soll Teambuildung im Fokus stehen, in Moravske Toplice wird Coach Peter Pacult seiner Mannschaft dann den Feinschliff geben.

Einladung von Bürgermeister

Bereits im vergangenen Jahr reiste die Austria kurz nach Bad Kleinkirchheim – auf Einladung von Bürgermeister und “Kärntnerhof”-Leiter Matthias Krenn. Diese Einladung gab es auch dieses Jahr. Austria-Geschäftsführer Matthias Imhof ist froh über die “tolle Geste” und meint, dass man die Zeit in Bad Kleinkirchheim auch dieses Jahr für Teambuilding nutzen wolle. Schneeschuhwanderungen und Langlaufen würden gleichzeitig Spaßmiteinander und Arbeit im Ausdauer- und Kraft-Bereich bedeuten, so Imhof.

“Grundlage für erfolgreiche Rückrunde”

In der letzten Jänner-Woche geht es dann in den slowenischen Nordosten. Dort bereiten sich im Winter viele Profiteams auf den weiteren Verlauf der Saison vor. Man habe in Moravske Toplice Rasenplätze in unmittelbarer Nähe des Hotels, was herausragende Bedingungen garantieren würde, “um die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen”, weiß Imhof abschließend.