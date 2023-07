Bergrettung berichtet Zahlreiche Einsätze: Vier Personen mussten vom Schöckl gerettet werden Schöckl - Die Grazer Bergrettung zieht Bilanz über die Feiertage und berichtet von vielen Einsätzen, die man am Schöckl zu erledigen hatte. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) SYMBOLFOTO - Am Schöckl hatte die Bergrettung über die Feiertage viel zu tun. © Elisa Auer

Von “zahlreichen Einsätzen am Schöckl über die Feiertage” berichtet die Grazer Bergrettung in ihrer Einsatzbilanz der vergangenen Tage. Bei diesen mussten gleich vier Personen auf dem teils noch eisigen Nordzustieg gerettet werden. “Trotz der meist guten Ausrüstung der Wanderer, ist das sichere Gehen mit Grödeln (eine Form von Steigeisen) nicht immer leicht”, berichtet die Bergrettung auf Facebook. Dazu brauche es Übung und vor allem Konzentration beim Setzen der Schritte, so die Retter abschließend.