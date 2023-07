Am 21. Jänner Nach Corona-Pause: Kärntner Ball in Wien findet wieder statt Kärnten / Wien - Seit mittlerweile 131 Jahren besteht der Kärntner Verein "Edelweiß" in Wien. Der Verein selbst steht für die Erhaltung von Brauchtum und Traditionen von Kärnten in Wien. Daher lädt man am 21. Jänner wieder zum beliebten und traditionellen Kärntner Ball ins Arcotel Wimberger ein. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © Kärntnerverein Edelweiß

In Tracht präsentiert der Verein “Edelweiß” übrigens Kärnten neben allen Veranstaltungen in Wien übrigens auch bei vielen Veranstaltungen in den Bundesländern – wenn gewünscht sogar mit Fahne und Tracht. Der Verein selbst unterstützt hilfsbedürftige Mitglieder und Landsleute in Kärnten. Regelmäßig werden, unter Obmann Werner Mero, der selbst gebürtiger Kärntner ist, unter anderem Tanzabende mit Livemusik, Kegeln, Wanderungen, Spiele- und Seniorennachmittage, jährlich eine vier- bis fünftägige Busfahrt nach Kärnten oder ins benachbarte Ausland gemacht.

Kärntner Ball als Veranstaltungshighlight

Das Veranstaltungshighlight schlechthin ist allerdings der alljährlich stattfindende, traditionelle Kärntner Ball. Durch die Pandemie musste der Kärntner Ball insgesamt drei Mal abgesagt werden, nun ist es allerdings wieder möglich, diesen stattfinden zu lassen. In der harten Corona-Zeit hatte man, wie wohl fast alle Vereine in Österreich, mit einem Mitgliederschwund und starken finanziellen Einbußen zu kämpfen – jetzt ist man aber wieder am Vormarsch und möchte den Verein auch in Kärnten bekannter machen.