Ziel: Tabellenkeller verlassen Hartberg startet optimistisch in Vorbereitung Hartberg - Während der SK Sturm Graz am 6. Jänner in die Vorbereitung auf die kommende Frühjahrs-Saison der Fußball Bundesliga gestartet ist, hat der TSV Hartberg bereits seit 2. Jänner die Vorbereitung eröffnet. Es folgen einige Testspiele und Trainingslager, ehe es zum Auftakt gleich gegen einen direkten Konkurrenten um den Abstieg geht.

Der SK Sturm Graz ist erst am Freitag, dem 6. Jänner, in die Saison gestartet – wir haben berichtet. Dahingegen spielt sich der zweite steirische Bundesligaclub bereits seit 2. Jänner am Rasen warm. Der TSV Hartberg ist bei bester Stimmung unter Neo-Coach Markus Schopp in die Vorbereitung gestartet. Das klare Ziel: Aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Am 12. Februar startet dann der Tabellenletzte in die Frühjahrssaison gleich im direkten Kellerduell gegen den SV Ried.

Zahlreiche Testspiele und zwei Trainingslager

Davor finden allerdings noch einige Testspiele und zwei Trainingslager statt. Zwischen 23. und 27. Jänner wird man in Catez, zwischen 30. Jänner und 3. Februar in Moravske Toplice die Zelte aufschlagen. Davor, dazwischen und danach sollen noch zumindest sechs Testspiele stattfinden, um so gut wie möglich auf den wichtigen Auftakt gegen einen direkten Konkurrenten um den Abstieg vorbereitet zu sein.