Bryan Teixeira Sturm Graz startet mit Neuver­pflichtung in die Vorbereitung Graz - Am Freitag, 6. Jänner, startete man noch in die Vorbereitung für die Frühjahrs-Saison, einen Tag später gab es bereits eine tolle Neuverpflichtung zu vermelden: Bryan Teixeira kommt von Bundesliga-Konkurrent Austria Lustenau nach Graz. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (141 Wörter)

Bereits am Freitag, den 6. Jänner, sind die Spieler des SK Sturm Graz in die Vorbereitung für die Frühjahrs-Saison gestartet. Am Tag darauf dann der erste Transferhammer: Bryan Teixeira wechselt von Austria Lustenau nach Graz und wird künftig für den aktuell Tabellenzweiten der Bundesliga auflaufen. Der 22-jährige Teixeira ist aktueller A-Teamspieler der Kapverden und hat seine Fußballkünste in Frankreich bei Clermont Foot erlernt.

“Kann sich bei uns noch weiter verbessern”

Seit 2021 lief er dann für die Austria Lustenau auf und hat in der aktuellen Bundesliga-Saison absolut überzeugt und beeindruckt. In 16 Spielen kam er auf sechs Tore und sieben Assists. Und Geschäftsführer Sport Andreas Schicker ist überzeugt, “dass Bryan sich in Graz noch einmal verbessern kann und unter unserem Trainerteam um Christian Ilzer den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird.”