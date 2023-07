Brandereignis

Küchenbrand breitete sich aus: 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Guttaring - Gestern Abend war ein 52-jähriger Mann in seinem Wohnhaus in Guttaring (Bezirk St. Veit/Glan) im Obergeschoss mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Den Holzverschnitt verheizte er gegen 18.45 Uhr mit Papier im Zusatzherd in der Küche im Erdgeschoss. Im Nachhinein wohl keine gute Idee ...