Verkehrsunfall Mit Auto durch Park geschlittert: Betrunkene Villacherin fährt Bänke und Straßenlaterne um Villach - Heute Nacht verursachte eine betrunkene Villacherin einen Unfall. Dabei fuhr sie zwei Bänke und eine Straßenlaterne um. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Heute Nacht, gegen 0.25 Uhr lenkte eine 31-jährige Villacherin ihr Auto in Villach auf der Gerbergasse in Richtung Mitterlingstraße in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand. In einer Rechtskurve verlor sie die Herrschaft über ihr Fahrzeug und fuhr geradeaus in den Mitterlingpark. Bei diesem Manöver touchierte die Frau eine Straßenlaterne und zwei Parkbänke. Die 31-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und mit leichten Verletzungen ins LKH Villach verbracht. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, ihr Führerschein vorläufig abgenommen. Die Frau wird angezeigt.