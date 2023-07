LVT Kärnten ermittelt Nazi-Gedankengut bei aktivem Grazer Gemeinderat (FPÖ) gefunden Graz - Vor kurzem wurden gegen zwei der sechs Beschuldigten im Grazer-FPÖ-Finanzskandal nun vonseiten des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Kärnten Ermittlungen wegen Datenträgern, die Hinweise auf nationalsozialistisches Gedankengut enthielten, eingeleitet. von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (503 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema FPÖ-Finanz­skandal: Material mit NS-Bezug bei Hausdurch­suchungen gefunden

Bereits Anfang Dezember 2022 berichteten wir darüber, dass bei den Hausdurchsuchungen gegen ehemalige Mandatare der FPÖ Graz möglicherweise nach dem Verbotsgesetz strafbares Material angefunden wurde. Eine Zuordnung des Materials an Personen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Wie die Steirerkrone heute berichtete, wurden die Datenträger, die Hinweise auf nationalsozialistisches Gedankengut enthalten, bei einem ehemaligen langjährigen FPÖ-Gemeinderatsklubmitarbeiter (Periode 2017-2021) sowie beim nach wie vor aktiven Gemeinderat der Stadt Graz, Roland Lohr, gefunden. Jetzt ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Kärnten.

Lohr noch aktiv im Gemeinderat

Der immer noch aktive Gemeinderat Roland Lohr wurde schon im September 2022 aus dem Freiheitlichen Gemeinderatsklubs ausgeschlossen, jedoch nicht aus der FPÖ Steiermark. Der FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek setzte sich damals persönlich für die Wiederaufnahme Lohrs in den Freiheitlichen Gemeinderatsklub ein und schloss schlussendlich alle Mandatare aus der FPÖ Steiermark aus, die sich dieser Anordnung widersetzten.

Lohr belastete unterdessen Kunasek schwer, indem er ihm Mitwissen rund um die dubiosen Vereinskonstruktionen der FPÖ Graz vorwarf. Dies soll auch ein Ausschnitt aus dem Protokoll der Sitzung des Gemeinderatsklubs vom 12. September 2022 belegen, welches bereits Mitte September der Kriminalpolizei übergeben wurde.

“Zusammenhalten und dichthalten”

Stadträtin Claudia Schönbacher, die aufgrund ihrer Weigerung, Lohr nach der bei ihm durchgeführten Hausdurchsuchung, wieder in den Klub aufzunehmen, von Bundesparteiobmann Herbert Kickl per Notverordnung (!) aus der FPÖ ausgeschlossen wurde, sieht sich in ihrem damaligen Handeln bestätigt: „Wir haben Lohr damals aus dem Gemeinderatsklub ausgeschlossen, um Schaden von der FPÖ abzuwenden. Doch diesen Ausschluss wollten weder Landesparteiobmann Mario Kunasek noch Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Zusammenhalten und dichthalten, das war die Devise, und wer zu viel mit den Behörden kooperiert und wirkliche Aufklärung will, der fliegt aus der Partei! Um weiteren Schaden von der Stadt Graz abzuwenden, muss der noch aktive Mandatar Lohr jedenfalls umgehend zurücktreten“, so Schönbacher.

“Kunasek nun mehr als rücktrittreif”

Der Klubobmann des (Korruptions-) Freien Gemeinderatsklub, Alexis Pascuttini, dazu in einer ersten Reaktion auf die heutigen Enthüllungen: “Stand heute muss man einmal mehr festhalten, dass unsere Vorgehensweise, Gemeinderat Lohr bereits Anfang September aus dem Gemeinderatsklub auszuschließen und nicht wiederaufzunehmen, eindeutig die richtige war. Kunasek hat mehrmals auf die Wiederaufnahme von Lohr gedrängt, mit den Enthüllungen des heutigen Tages ist Kunasek nun mehr als rücktrittsreif.” Des Weiteren geht Pascuttini davon aus, „dass das am kommenden Dienstag tagende Landesparteigericht mit Kunaseks Fehlern aufräumen wird und sämtliche der verhängten Parteiausschlüsse gegen Schleicher, Winter, Leitner und mich selbst aufheben wird.”

NEOS: “In Menschenrechtsstadt Graz nichts verloren”

Die Grazer NEOS sehen in den Durchsuchungen einen “weiteren politischen Eklat” im Umfeld der Grazer FPÖ. NEOS-Fraktionsvorsitzender Philipp Pointner fordert eine klare Distanzierung der Verantwortlichen. “Schluss mit den Grenzüberschreitungen der politischen Ränder in Graz”, so Pointner. Diese Grenzüberschreitungen seien nicht zu tolerieren. “Solche Geisteshaltungen haben im Gemeinderat der Menschenrechtsstadt Graz nichts verloren”, meint Pointner abschließend.