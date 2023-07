Glückwünsche zum 90. Geburtstag: "Danke für 72 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr"

Auto stand in Flammen

Feuer in Lager­halle ausge­brochen: 33 Florianis im Einsatz

Bezirk Leibnitz - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet Freitagmorgen, 21. Juli 2023, ein in einer Lagerhalle abgestelltes Auto in Brand. Der Brand breitete sich in der Lagerhalle aus und verursachte erheblichen Sachschaden. Verletzt wurde niemand.