Abschaffung der Kalten Progression Änderung bei der Steuer bringt Entlastung für rund 125.000 Klagenfurter Klagenfurt - Das Jahr 2023 beginnt mit einer großen Änderung in Österreichs Steuerstruktur und bringt den arbeitenden Menschen eine dauerhafte Steuerentlastung. Mit 1. Jänner 2023 gehört die Kalte Progression, also die schleichende Steuererhöhung, endgültig der Vergangenheit an. Nach jahrelangen Debatten beschloss die Bundesregierung letzten Sommer das Ende dieser Ungerechtigkeit im Steuersystem. Bis 2026 wird das eine Entlastung von bis zu 20 Milliarden Euro bringen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) © Montage: 5min.at/pixabay

Für ÖVP-Nationalratsabgeordnete Elisabeth Scheucher-Pichler ist die Abschaffung der Kalten Progression eine „richtige und längst überfällige Entscheidung“, die zugunsten jener getroffen wurde, die in den vergangenen Jahrzehnten im Steuersystem benachteiligt waren. „Alle, die Lohnerhöhungen erhalten haben, mussten bisher einen Teil davon dem Staat abgeben. Damit ist nun endlich Schluss. Jede Gehaltserhöhung kommt nun dort an, wo sie auch hingehört, nämlich bei jenen, die für ihren Lohn hart arbeiten“, so Scheucher-Pichler.

Eine spürbare Entlastung, auch für Pensionisten

Von der Abschaffung der Kalten Progression profitieren alle, die lohn- und einkommensteuerpflichtig sind. „Rund 13.000 Unternehmen, aber auch 125.000 Arbeitnehmer und Pensionisten in Klagenfurt Stadt und Land profitieren von der Abschaffung der Kalten Progression. Die durchschnittliche Pension beträgt in Österreich derzeit 1.582 Euro brutto. Durch das Aus der Kalten Progression werden Pensionisten beim Bezug einer Durchschnittspension bis zum Jahr 2026 um 3.771 Euro mehr Pension beziehen, was einer durchschnittlichen monatlichen Entlastung von rund 78 Euro entspricht“, rechnet Scheucher-Pichler vor.

„Durch die hohen Gehaltsabschlüsse und die weitere Tarifsenkung im Steuersystem wird die Entlastung besonders spürbar ausfallen. Angesichts der hohen Inflation sind diese Entlastungen und Maßnahmen gegen die Teuerung aber absolut notwendig“, erklärt Scheucher-Pichler abschließend.