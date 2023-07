Wirbel um neue Verordnung Aus für AliExpress-Lieferungen nach Österreich? Steiermark - Die App AliExpress ist bei vielen Usern vor allem wegen der günstigen Preise beliebt. Nun scheint aber eine Lieferung nach Österreich nicht mehr möglich sein. Vermutlich aufgrund einer verspäteten Anpassung an neue rechtliche Verordnungen. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (259 Wörter) © 5min.at

Manche Steirer sind verzweifelt, manche haben es nicht mal bemerkt: Der chinesische Online-Marktplatz scheint seit Anfang 2023 nichts mehr nach Österreich zu liefern. Wählt man eine Adresse in Österreich aus und will dann etwas bestellen, gibt es eine Meldung die besagt: “Dieses Produkt ist nicht verfügbar, weil der Verkäufer nicht an die angegebene Adresse liefert”. In mehreren Internetforen beschweren sich User.

Diese Meldung kommt, wenn man ein Produkt nach Österreich ordern will. © 5min.at

Was ist der Grund?

Wie Medien berichten, könnte dafür eine seit 1. Jänner geltende Änderung der Verpackungsordnung verantwortlich sein. Laut Verordnung müssen demnach Händler, die keinen Sitz oder keine Niederlassung in Österreich haben, einen Bevollmächtigten haben, um an Endkunden nach Österreich liefern zu dürfen. Diese Person müssten die rechtlichen Pflichten rund um die Verpackung übernehmen. Die Unternehmen müssen außerdem nachweisen, dass sie an einem österreichischen Sammel- und Verwertungssystem für Verpackungen teilnehmen. Medienberichten zufolge glaubt auch der Handelsverband, dass dies der Grund für den Stopp ist.

Statement von AliExpress

AliExpress selbst soll bereits auf das Problem reagiert haben. Ihr Ausgangspunkt: Sie selber seien nicht die Verkäufer, sie brächten auf ihrer Plattform nur Käufer und Verkäufer zusammen. Die Verkäufer seien dann auch für die Verpackungen zuständig.

Bei der Post scheint man hingegen noch nichts von einem Lieferstopp zu wissen: Gegenüber der Onlineplattform “futurezone.at” hatte ein Sprecher der Post gesagt: “Unsere Verträge mit AliExpress bzw. dessen Logistikpartner*innen sind nach wie vor aufrecht. Wir stellen derzeit auch Sendung zu, die uns von AliExpress bereits zum Transport übergeben wurden.”