Nach einer langen und erfüllten Laufbahn Beliebter Friseur geht in Pension: "Werde skifahren, segeln und Zeit mit der Familie verbringen" Villach - Walter Kollmann, alias Arti, oder "Art Walter" macht den letzten Schnitt seiner Karriere und geht mit diesem Jahr in Pension. Er kann auf eine lange und erfüllte Karriere zurückblicken und er freut sich, sein Lebenswerk an seine zwei langjährigen Mitarbeiterinnen abgeben zu können. Sie werden den Salon unter dem Namen "Kamm in" weiterführen. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (422 Wörter) Bye, Bye Arti! Wir wünschen eine erholsame und verdiente Pension! © 5min.at

Die Villacher kennen und lieben ihn und manche würden nur ihm ihre Haarpracht anvertrauen: Walter Kollmann, alias Arti vom Friseursalon “Art Walter” in Landskron. Doch Fans müssen nun stark sein und dürfen sich für ihren Haar-Helden freuen: Seit 1. Jänner 2023 ist Walter nämlich offiziell in Pension und er hat vor, das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Erstaunliche Karriere

Dabei war der Plan ein ganz anderer: “Ich wollte eigentlich Maschinenschlosser werden, das hat aber nicht geklappt”, lacht er im Abschiedsinterview mit 5 Minuten. Da es 1960 – als Arti das Licht der Welt erblickte – einen regelrechten Geburtenboom gab, war es in seiner Jugend schwer für ihn, eine Lehrstelle zu finden. Sein Vater, damals ebenfalls Friseur, hatte dann die zündende Idee: Walter sollte auch Friseur werden. Nach kurzer Überlegung willigte Arti ein. “Die Bedingung war aber, dass ich nicht beim ihm lernen will”, erinnert sich der Friseurmeister mit einem Schmunzeln.

So kam es, dass er in Spittal bei Hans Flaschberger, dem damaligen Landesinnungsmeister der Friseure, seine Lehre und Laufbahn starten durfte. 1979, gleich nach Abschluss der Lehrzeit ging es für ihn nach Cambridge in England, wo er 1,5 Jahre die Kunst der englischen Friseure erlernte. Zurück in Österreich, legte er dann die Meisterprüfung ab und wurde zu einem der jüngsten Friseurmeister seiner Zeit. 1982 durfte er schließlich noch bei Weltmeister Gerhard Maier in Graz dazulernen, bis er sich schließlich und endlich 1987 in Landkron selbstständig machte.

Schöne Erinnerungen

Dort blieb er und revolutionierte die Haarwelt von Villach. Heute, 36 Jahre später, beendet Arti seine Karriere und blickt stolz zurück: “Ich habe irrsinnig viele Freunde dazugewonnen. Ich durfte in Orten wie Paris und Mailand zur Weltmeisterschaft antreten und mit der Kinderkrebshilfe arbeiten. Außerdem habe ich eine Wall of Fame, die zeigt, dass ich 108 Promis kennengelernt habe – das war schon ziemlich cool”, schwelgt er in Erinnerungen. Und nun? “Skifahren, segeln, Zeit mit der Familie verbringen und eine Weile in Norwegen leben”, malt sich Arti seine Zukunftspläne aus.

“Kamm in”

Kleiner Trost für all seine Fans: “Art Walter” wird nicht gänzlich aus Landskron verschwinden. Die langjährigen Mitarbeiterinnen Theresa und Milena werden den Salon in der Ossiacherstraße 75a übernehmen und unter dem Namen “Kamm in” weiterführen. Anfänglich wird Arti höchstpersönlich an den Samstagen aushelfen. Heute, am 8. Jänner, findet eine feierliche Übergabe im kleinen Rahmen statt. Mit Musik und guten Freunden wird bis in die Abendstunden also ein Abschied und ein Neuanfang gefeiert.