Gratulation an Manfred Freitag Kelag-Vorstand bekommt höchsten Berufstitel der Republik Kärnten - Heute, Sonntag, erhielt der Sprecher des Kelag Vorstandes, Manfred Freitag, aus den Händen von Landeshauptmann Peter Kaiser den Berufstitel „Baurat h.c“ verliehen. von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (554 Wörter) © Daniel Waschnig

Eine Auszeichnung, der die langjährige Ausübung des Berufes und damit wesentliche Verdienste um die Republik Österreich sowie ein technisch-naturwissenschaftliches Studium oder die Befähigung eines Ziviltechnikers vorangehen müssen. Aber auch eine lange Vorbereitungsphase, ging diesem Tag voraus, um, so GF Adolf Melcher, Manfred Freitag eine besondere Würdigung zu Teil werden zu lassen. „Wenn wir Manfred ehren, muss es besonders sein“, so Melcher, der damit auch LH Peter Kaiser dankte, denn die Auszeichnung mit dem Berufstitel fand heute, an Manfred Freitags 65. Geburtstag, im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung statt.

Ehrung am Geburtstag

Kaiser betonte den besonderen Anlass, an einem besonderen Tag mit einer ungewöhnlichen, weil seltenen Ehrung, immerhin ist der Titel Baurat h. c. einer der höchsten in der Republik, der vergeben werden könne. „Wir wollen dieses großartige Ereignis in deinem Leben, heute an deinem Geburtstag, mit dir gemeinsam feiern und dir unsere Wertschätzung auch des offiziellen Kärnten entgegenbringen“, sagte Kaiser im Beisein von LHStvin Gaby Schaunig als Eigentümervertreterin der Kelag, Landtagspräsident Reinhart Rohr und Kelag-Aufsichtsrat Gilbert Isep.

Gemeinsame Geschichte

Kaiser wies darauf hin, dass Freitag nicht nur ein exzellenter Manager, Energieexperte und Baumanger sei, sondern dass sie beide auch gemeinsame Wege über 55 Jahre lang begleiten, die beispielsweise am „Fußballplatz“ Siebenhügel in Waidmannsdorf begonnen haben, sich im Jugendheim und in den Jugendferien wieder überschnitten haben und sich dann später im Landtag mit dem LKH Neu oder den Ausbau von Reißeck II wieder gekreuzt haben. Ich habe Manfred immer vor mir als einen, der Undenkbares ermöglicht“, so Kaiser. Vor allem sei Freitag im laufe seiner Karriere immer geblieben, was er schon als Jugendlicher war: „Ein offener Mensch, der sagt und tut, was gesagt und getan werden muss“, wies Kaiser hin.

“Bleib Kärnten mit deinem Wissen gewogen”

Der Landeshauptmann gratulierte Manfred Freitag nicht nur zu seiner besonderen Auszeichnung, die Kaiser nach Unterschrift der jeweiligen Ministerien heute überreichen konnte, sondern auch zu seinem 65. Geburtstag. „Ich äußere auch einen Wunsch im Namen des Landes: Bleib Kärnten mit deinem Wissen gewogen“, so Kaiser.

Manfred Freitag, der seit 2013 Vorstandssprecher der Kelag AG ist, wurde 1958 in Klagenfurt geboren und ist auch bekannt als KABEG-Projektleiter des großen Neubaues „Landeskrankenhaus Klagenfurt Neu“. Weiters hat sich der Bauingenieur einen Namen gemacht, als er die Großbaustelle „Pumpspeicherkraftwerk Reißeck II“ mit einem Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro für die Verbund Hydro Power GmbH leitete.

Was wäre die Kelag ohne Freitag?

In seiner Laudatio wies Vorstand Danny Güthlein auf die Expertisen, das Fachwissen und vor allem die besonderen Herangehensweisen an Probleme und Herausforderungen von Manfred Freitag hin. „Ohne Manfred Freitag hätte die Kelag heute kaum eine Chance, sich den nunmehrigen Herausforderungen zu stellen. Er hat als Manager Fachkunde bewiesen, er hat als Krisenmanager höchste Flexibilität bewiesen und er hat vor allem immer Menschlichkeit bewiesen“, betonte Güthlein.

“Grundvertrauen, Bauchgefühl und Hausverstand”

Der GF der Kelag Wärme und Energie, Adolf Melcher, hielt die zweite Laudatio und begann mit den Worten, dass Manfred Freitag jeden Tag versucht hat, die Welt besser zu machen. „Seine wichtigsten Parameter waren und sind Grundvertrauen, Bauchgefühl und Hausverstand. So hat er ein Unternehmen geführt, so hat er Mitarbeiter geführt und so wurde Manfred Freitag der Grand Senior der Energiewirtschaft“, erklärte Melcher.