Black Wings Linz Niederlage abhaken: Graz99ers empfangen Tabellenvierten Graz - Am heutigen Sonntag, den 8. Jänner, treffen die Graz99ers auf die Black Wings Linz. Das Spiel startet um 16.30 Uhr. Die Vorzeichen sind relativ klar. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) © 99ers / Krainbucher

Wenn heute der Tabellenzehnte aus Graz auf den Tabellenvierten aus Linz trifft, sind die Vorzeichen eigentlich relativ klar. Dennoch will man sich bei den Graz99ers nicht sofort geschlagen geben. Das 0:3 gegen Pustertal ist nämlich bereits abgehakt und man will heute wieder punkten gegen die Linzer. Diese konnten zuletzt Asiago besiegen. Aber: Die Graz99ers gingen in den bislang drei Saisonspielen mit zwei Siegen vom Eis. Spielbeginn ist um 16.30.