Nach dem Fleisch-Selchen

Große Hitze führte zu Brand in Holzhütte

Wald am Schoberpaß - Sonntagnacht, am 8. Jänner, kam es zu einem Brand einer Hütte im Bezirk Leoben, in welcher sich auch eine Fleisch-Selche befand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (67 Wörter)