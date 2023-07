Villach warm, Klagenfurt kalt Temperaturen in Kärnten könnten nicht unter­schiedlicher sein Kärnten - Während Villach momentan zu den wärmsten Orten Österreichs zählt, ist es in vielen weiteren Regionen Kärntens, darunter auch die Landeshauptstadt Klagenfurt, richtig frostig. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) © Thomas Kaiser

Auf Platz vier, sechs und sieben der aktuell (Stand 14.30 Uhr) wärmsten Messungen an Stationen liegen Eisenkappel, Villach-Fürnitz und die ÖBB-Messstation beim Karawankentunnel – alle haben zwischen 9 und 10 Grad angezeigt, wie die Unwetterwarnzentrale (uwz.at) berichtet. Richtiggehend frostig ist es dahingegen in Völkermarkt, St. Andrä im Lavanttal und auch in Klagenfurt an der Messstation bei der HTL Lastenstraße. Alle drei Stationen zeigen knapp unter 0 Grad an und waren damit, Stand 14.30 Uhr, auch die einzigen Stationen in Österreich, die Minusgrade anzeigten.

Gegensätze, die es in sich haben

Die Messstation in Ferlach und eine weitere Station in Klagenfurt schafften es mit knapp über 0 Grad ebenfalls noch in die Top 6 der aktuell kältesten, österreichischen Orte. Damit werden 10 Grad Unterschied innerhalb des selben Bundeslandes angezeigt, im Fall von Eisenkappel und Völkermarkt liegen sogar nur wenige Kilometer, dafür aber 10,6 Grad dazwischen – Gegensätze, die es also in sich haben.