Toll!

In der Steiermark lacht die Sonne vom Himmel

Steiermark - Sieht man sich die Statistik der Sonnenscheindauer am heutigen Sonntag, 8. Jänner, bis 14 Uhr an, lachen gleich acht steirische Messstationen aus den Top 10 - sieben von ihnen sind gar in den Top 8. Nur zwei Stationen in Kärnten können annähernd mithalten.

