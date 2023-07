Von Slowenien nach Österreich

Stau vor Kara­wanken­tunnel: Lange Warte­zeiten an Grenze

Karawankentunnel - Aktuell läuft der Rückreiseverkehr am Ende der Weihnachtsferien in Österreich so richtig an. Während gestern noch hauptsächlich Tirol und Salzburg betroffen waren, ist es heute der Karawankentunnel, an dem man lange warten muss.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (73 Wörter)