7:3-Heimsieg Auch den Meister besiegt: Villacher Floorballer gewinnen weiter Villach - Der VSV Unihockey kann weiter nicht verlieren. Auch der Meister war am Samstag, den 7. Jänner, mehr oder weniger chancenlos. Nach mehrmaligem Rückstand drehten die Villacher Floorballer am Schluss so richtig auf und gewannen mit 7:3. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © VSV Unihockey

Die Siegesserie der Villacher Floorballer des VSV Unihockey hält an. Auch der regierende Meister konnte in Villach keine Punkte holen. Nach dreimaligen Rückstand drehte der VSV am Ende das Spiel und ging mit 7:3 als klarer und verdienter Sieger vom Platz. Philipp Seiser (mit zwei Assists und einem Tor) und der überragende Tormann Karl Dorfer waren diesmal die VSV-Spieler des Abends. Vor allem Dorfer brachte mit seinen vielen Traumparaden die Wiener zur Verzweiflung. Die nächsten Spiele sind am 21. Jänner gegen Budapest und dann das Derby am 4. Februar gegen den KAC.