Graz / Salzburg - Bei der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg kam es zu einem Führungswechsel. Der bisherige Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen, wurde am heutigen 8. Jänner zum neuen Präsidenten in Salzburg gewählt. Elie Rosen übernimmt die Führung bei der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg.

Elie Rosen ist zusätzlich der Vizepräsident der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreichs und wohnt schon länger in Salzburg. Er übernimmt den Vorsitz nun von Hanna Feingold, der Witwe des 2019 im Alter von 106 Jahren verstorbenen Marco Feingold. Rosen bedankt sich bei ihr und ihrem verstorbenen Ehemann für ihre jahrzehntelange “aufopfernde Tätigkeit für Salzburgs Juden”. Rund 100 Personen zählt die jüdische Gemeinde der Mozartstadt heute.

Jüdische Gemeinde in Salzburg in Zukunft führen

Mit der Übergabe der Präsidiale an Rosen setzt man in der jüdischen Gemeinde bewusst auf einen frischen Wind. Der neue Präsident, auf den im August 2020 von einem Syrer vor der Grazer Synagoge ein Anschlag verübt worden war, gilt als einer der exponierten Vertreter des österreichischen Judentums und Aktivitätenträger. Seine jüngste Errungenschaft bildet der in Graz begonnene Bau eines jüdischen Kulturzentrums. Rosen wolle in Salzburg künftig ein lebendiges, positives Judentum vermitteln und die jüdische Gemeinde in die Zukunft führen.