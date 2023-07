Gegenüber dem Vormonat Erzeuger­preise gingen erstmals seit über zwei Jahren wieder "zurück" Steiermark - Der Erzeugerpreisindex für den Produzierenden Bereich ist im November im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 Prozent gestiegen. Immerhin: Im Oktober waren es noch 18,5 Prozent - gegenüber dem Vormonat hat er um 1,1 Prozent abgenommen. Der größte Preistreiber bleibt weiterhin die Energie. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (219 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

“Im Jahresabstand hat der Anstieg der Erzeugerpreise im November zum zweiten Mal in Folge an Dynamik verloren. Zudem sind sie im Vergleich zum Vormonat zum ersten Mal seit Mai 2020 gesunken. Das spricht für einen eher gedämpften Verlauf bei der weiteren Inflationsentwicklung”, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Der größte Treiber waren die Energiepreise, die um 39,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Bei der Elektrizitätsversorgung hatte man ein Plus von 47,6 Prozent, bei den industriell erzeugten Gasen 43,9 Prozent.

Abflachen der Anstiege für Holz, Papier und Düngemittel

Auch die Preise für Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen legten um 16,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Ein Abflachen der Preisanstiege konnte für Holz und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe sowie für Düngemittel, Kunststoffe und chemische Grundstoffe beobachtet werden.

Fleisch, Milch und Teigwaren als Treiber bei Lebensmitteln

Bei Lebensmitteln und Konsumgütern entwickeln sich die Preise weiterhin stabil, mit einem Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ausschlaggebend waren die Teuerungen für haltbar gemachtes Fleisch (14,8 Prozent), Milch (22 Prozent) sowie für Back- und Teigwaren (16,9 Prozent). Die Preise für Möbel zogen gegenüber November 2021 um 8 Prozent an. Gegenüber dem Vormonat ist der Index um 1,1 Prozent zurückgegangen. Das war vorwiegend auf die “fallenden Preise” im Bereich der Energieversorgung (minus 1,9 Prozent) zurückzuführen.