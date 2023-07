Dreikönigsfest „L‘Epifania“

Velden feiert traditionelles Dreikönigs­fest mit Partnerstadt Gemona

Velden - Nach 3-jähriger coronabedingter Pause war es am 6. Jänner endlich wieder so weit, dass eine Abordnung des Veldener Gemeinderates, angeführt von Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk, am traditionellen Dreikönigsfest L’Epifania an der Talermesse im Dom teilnehmen konnte.

