Wichtige Begriffe einprägen & anwenden Neue Lernunterlagen: Deutsch lernen mit Graz-Bezug Graz - Deutsch lernen und gleichzeitig die neue Heimatstadt kennenlernen – das ermöglicht die Stadt Graz nun mit den neuen Deutsch-Lernmaterialien. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) Ursula Strommer-Thier; Alexandra Lambrecht (Integrationsreferat der Stadt Graz), Kavita Sandhu (Geschäftsbereichsleitung Integration), Integrationsstadtrat Robert Krotzer © Foto Fischer

Deutsch lernen und gleichzeitig die neue Heimatstadt kennenlernen – das gelingt mit den neuen Deutsch-Lernmaterialien der Stadt Graz. „Sprache ist immer eingebettet in der Umgebung, in der man sich befindet. Es macht absolut Sinn, das Deutschlernen mit Informationen über die Stadt Graz zu verbinden. So gelingt es deutlich leichter, sich wichtige Begriffe einzuprägen und auch gleich anzuwenden“, freut sich Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

Unterstützung der Lehrtätigkeit

Die Unterlagen stehen kostenfrei zum Download zur Verfügung und können ergänzend im Deutsch als Zweitsprachen-Unterricht verwendet werden. Sie dienen Sprachtrainern, Pädagogen und besonders auch Ehrenamtlichen als Unterstützung in ihrer Lehrtätigkeit und vermitteln Lernenden nützliches Wissen über Serviceangebote der Stadt Graz.

© Foto Fischer

Überaus positiven Resonanz

Die inhaltliche und didaktische Konzeption übernahm diesmal der Verein ISOP (Innovative Sozialprojekte GmbH) mit Unterstützung der Expertin Ursula Strommer-Thier von der Urania Steiermark. Auf Grund der großen und überaus positiven Resonanz wird bereits an einem nächsten Thema aus der Neu in Graz-Broschüre gearbeitet. Die behandelten Themen umfassen Gesundheit, Stadtbibliotheken und neu hinzugekommen ist Freizeit. Sie stehen in den Sprachniveaus A1 – B1 zum Download zur Verfügung.