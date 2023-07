Rogner International Robert Rogner: Ein ,,Baulöwe'' im Höhenflug Kärnten - Der Villacher Bauunternehmer Robert Rogner (81) feierte kürzlich mit seiner steirischen Hundertwasser-Therme 25-jähriges Jubiläum und wurde aktuell zum achten Mal in Folge zum beliebtesten Thermenbetrieb Österreichs gewählt. 5 Minuten gibt der international erfolgreiche Projekt-Entwickler und Tourismus-Pionier Einblick in ein bewegtes Leben. von Robin Plankenauer 8 Minuten Lesezeit (1049 Wörter) WIR SIND KÄRNTEN International erfolgreicher Bauunternehmer mit Vision, Naturliebe und sozialem Engagement: Kommerzialrat Robert Rogner. © Gobauer

„Mit Fantasie, Herz und Beharrlichkeit kannst du Unglaubliches erreichen.“ Robert Rogner weiß, wovon er spricht. Der visionäre Villacher Bauherr – dessen Lebensgeschichte für so manche James-Bond-Story Stoff bieten würde – hat als international tätiger Projekt-Entwickler und -Betreiber immer wieder für Aufsehen und Staunen gesorgt. Heute gilt der mittlerweile 81-jährige Unternehmer nicht zuletzt als pionierhafter Vordenker eines modernen, nachhaltig orientierten und sanften Wohlfühltourismus. „Gerade haben wir mit unserer Hundertwasser-Therme im steirischen Bad Blumau 25-jähriges Jubiläum gefeiert und wurden zum achten Mal in Folge zur beliebtesten Anlage in Österreich gewählt“, sieht sich der Unternehmer heute bestätigt, gegen „unfassbare politische Widerstände“ und mit hohem finanziellen Eigenrisiko auf 420.000 Quadratmeter Brachland ein „blühendes Weltunikat“ geschaffen zu haben. Damit war der heutigen beliebten Tourismusregion auch eine von Land und Gemeinde bereits fix geplante Mülldeponie erspart geblieben.

Größtes begehbares Gesamtkunstwerk: das Rogner Bad Blumau. © Rogner Bad Blumau

Schwieriger Start ins Leben

Ein geradezu märchenhafter Erfolg, dabei waren für Rogner, der 1941 mitten im Krieg in Aich bei Velden in einem Umfeld „bitterster Armut“ zur Welt kam, die Weichen anfangs so gar nicht auf Erfolg gestellt. Einmal einen eigenen Lear-Jet zu besitzen, und damit zu weltweiten Projekten in den USA, Kanada, Cuba, China und Russland zu fliegen, war für den künftigen „Baulöwen“ zu diesem Zeitpunkt wohl schlicht unvorstellbar. „Ich hatte damals nicht mal richtiges Schuhwerk, um in die Volksschule zu gelangen, viele der Lehrer und Schüler hatten nur mitleidige Blicke für mich übrig, grenzten mich aus“, erinnert sich der heutige Kommerzialrat an eine schwere und karge Zeit. Ein prägender Lebensabschnitt, in dem der Stiergeborene aber auch ein dickes Fell, Durchhaltevermögen und unternehmerischen Kampfgeist entwickeln konnte. Schließlich bot sich die Lehre zum Maurer an, eine aus heutiger Sicht geradezu schicksalhafte Fügung, die dann den Wendepunkt und das Fundament für den späteren unternehmerischen Höhenflug bilden sollte.

"Die Natur ist unser größter Lehrmeister." Robert Rogner

Heimkehr nach Villach

Nach lehrreichen Gesellenjahren in Deutschland – Rogner war mittlerweile 26 Jahre und voller Tatendrang – erfolgte die Heimkehr und mit der Umsetzung des Appartement-Projektes Haus Enzian auf der Kanzelhöhe bei Villach der erste erfolgreiche Schritt in die Selbstständigkeit. “Ich habe damals noch zu Hause die Wohnzimmertüre ausgehängt und sie als Zeichentisch verwendet”, erinnert er sich mit einem Lachen an sein frühestes Werk als “Bauherr, Planer und Verkäufer in Personalunion”, der zur Umsetzung seiner Bauidee – auf 1550 Meter Seehöhe und in bester Panoramalage – im Vorfeld auch noch die Gerlitzenstraße errichten musste, da die seinerzeit bestehende Materialseilbahn als einzige Transportmöglichkeit für die aufwendigen Bauarbeiten komplett untauglich war.

Das familiengeführte Unternehmen unter dem Namen „Rogner International“ verwirklichte schließlich im Lauf der Jahrzehnte von der Draustadt aus zahlreiche richtungweisende Projekte: etwa die legendären aus dem Holz historischer und vom Verfall bedrohter Bauernhäuser gefertigten Kärntner Bauerndörfer (zum Beispiel Seeleiten am Faaker See), das im Stil des Phantastischen Realismus gehaltene Kunsthotel Fuchspalast in St. Veit, das historische und vor dem Verfall bewahrte romantische Wiener Hotel Biedermeier im Sünnhof, die Neugestaltung des staatstragenden Hotel National am Roten Platz in Moskau, das gemeinsam mit dem Künstler Hans Piccottini entwickelte Hotel Sobieski in Warschau, das Hotel Don Giovanni in Prag und die Lotus-Therme im ungarischen Heviz sind nur einige Meilensteine des umtriebigen Visionärs.

Der Bauherr, Fidel Castro und die CIA

Aber nicht allen Projekten war Glück beschieden. So hatte sich etwa die preisgekrönte Bauphilosophie des Villachers zwar sogar bis nach Kuba durchgesprochen und dort das konkrete Interesse der Regierung an einer Zusammenarbeit geweckt – leider aber auch den US-Geheimdienst CIA auf den Plan gerufen. „Es war ja die Zeit des Kalten Krieges, da haben die Amerikaner das von mir für den allerschönsten Küstenabschnitt komplett fertig geplante und mit 100 Millionen Dollar ausfinanzierte karibische Traumresort im letzten Moment zu Fall gebracht“, erzählt der Zigarrenliebhaber und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Immerhin, das Einmaleins des Zigarrenrauchens hat mir damals Fidel Castro in Havanna höchstpersönlich beigebracht.“ Castro ist Geschichte, Rogner denkt noch lange nicht ans Aufhören. Heute betreibt der bemerkenswert agile Firmen-Chef, der immer noch täglich alle wichtigen Unternehmensbelange von Villach aus managt, ein modernes Fünf-Sterne-Kongresshotel im Zentrum der albanischen Hauptstadt Tirana sowie sein in architektonischer Zusammenarbeit mit dem Künstler Friedensreich Hundertwasser geschaffenes „Meisterstück“, das Rogner Bad Blumau, und beschäftigt in beiden Betrieben gegenwärtig rund 700 Mitarbeiter.

Aber nicht nur unternehmerisches Denken, sondern auch karitatives Engagement in Form von „konkreter Soforthilfe“ und der Naturschutz waren für den Weitgereisten schon immer zentrale Anliegen: So baute er einst schnell entschlossen für die Betroffenen einer verheerenden Erdbebenkatastrophe in Armenien 127 Häuser mitsamt Kirche und Schule oder ermöglichte den Bau einiger SOS-Kinderdörfer. Gegenwärtig wird etwa in Indien eine Schule durch den Erwerb von biologischer Fairtrade-Baumwolle für Bad Blumau unterstützt. Sein „Berg-Juwel“, den königlich über dem Faaker See thronenden 2145 Meter hohen Mittagskogel, den Rogner bereits im Alter von 40 Jahren erworben hatte, sicherte er zu seinem 70er für die Allgemeinheit und Nachwelt, indem er das ganze zirka 672 Hektar umfassende Gebiet der EU-Naturschutzinitiative „Natura 2000“ stiftete.

Unabhängig und energieeffizient in die Zukunft

Der aktuell verschärften Energiesituation begegnet der Thermenbetreiber mit Gelassenheit: „Ich habe früh und aufwendig in modernste und ressourcenschonende Technik investiert. Wir können dadurch heute die gesamte Anlage nachhaltig und kosteneffizient mit dem eigenen 100 Grad heißen Thermalwasser der Tiefenbohrung beheizen, anfallendes, hochqualitatives flüssiges CO 2 aus dem Erdmantel liefern wir etwa an Red Bull. Mein Bestreben ist aber, unseren touristischen Leitbetrieb mit Solarkraft komplett energieautonom zu betreiben.“ Für die allgemeine Zukunft wünscht sich der Vater von zwei Kindern (Jasmin, Robert junior) und Großvater von neun Enkeln in Anbetracht der aktuellen Weltlage aber vor allem „Frieden und eine Versöhnung mit der Natur. Denn sie ist unser größter Lehrmeister, wie es einst auch schon Hundertwasser so schön formulierte.“

Wer sich selbst von der Schaffenskraft, den Erlebnissen und der Philosophie des Villacher „Baulöwen“ überzeugen will, hat jederzeit in der aufwendig gestalteten multimedialen Dauerausstellung „Lebenswerkstatt“ in der Rogner Therme Bad Blumau die Gelegenheit: „Sie ist ein fantastisches Dankeschön meines gesamten Teams – wer Großzügigkeit und Liebe lebt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, bekommt beides viele Male zurück.“