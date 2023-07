Aktion von 14. bis 18. Jänner! Mehr als nur Deko: Bei WOM finden Häuslbauer alles was sie brauchen! Klagenfurt - WOM ist jedem Klagenfurter bereits ein Begriff: Doch wusstet ihr, dass es bei WOM nicht nur stilvolle Dekoration, sondern auch alles mögliche für den Häuslbauer gibt? Wenn ihr schnell seid, könnt ihr von 14. bis 18. Jänner minus 20 Prozent auf Kommoden und Schränke abstauben! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (325 Wörter) Werbung Bei WOM kommen Hobby-Dekorateure und Häuslbauer auf ihre Kosten! © 5 Minuten

Altlasten loswerden und das Leben frischer machen: Das neue Jahr hat begonnen und viele Häuslbauern juckt es bereits in den Zimmern ihr Heim neu zu gestalten. Sei es mit neuen Möbeln, einem Farbklecks oder geschmackvoller Deko. Die beste Adresse dafür? Die WOM-Filialen von in Villach Auenweg oder in Klagenfurt an der Alten Stadtgrenze – hier gibt es nämlich im Jänner außerdem eine Mega-Rabattaktion zum Jahresstart!

WOM wie wir es kennen und lieben

Wenn man in Kärnten den Namen WOM hört kommt einem gleich so einiges in den Sinn: Duftkerzen, Kuschelkissen, Vasen, Pflanzen und atemberaubende Gemälde. Egal ob rustikal, vintage oder elegant, bei WOM kommt jeder Hobby-Dekorateur auf seine Kosten. “Unsere Stücke sind handverlesen ausgesucht und machen jeden Haushalt zu einer einzigartigen Oase”, freut man sich bei WOM über das vielfältige Angebot. Doch was viele nicht wissen: Die Deko-Artikel sind eigentlich nur ein winziger Teil des WOM-Imperiums. Auch Häuslbauer sollten unbedingt vorbeischauen!

Häuslbauer aufgepasst!

Alle Kärntner, die in naher Zukunft eine neue Wohnung oder gar ein Haus einrichten wollen, sollten nun die Ohren spitzen: Bei WOM könnt ihr nahezu eure gesamte Einrichtung kaufen – vom Schlafzimmer, übers Wohnzimmer bis hin zum Arbeitszimmer! Im WOM-Sortiment finden sich nämlich neben Sofas, Stühlen und Tischen auch Betten, Schränke und Outdoor-Möbel. “Bei unserem Produkten legen wir besonderen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Das sie äußerlich auch noch gut aussehen, ist aber natürlich ein erfreulicher Bonus”, schwärmen die Experten von WOM.

Rabatt-Aktion im Jänner!

Der Startschuss in den Jahreswechsel erfolgt übrigens bei WOM mit einer besonders coolen Aktion: Von 14. bis 18. Jänner könnt bekommt ihr satte minus 20 Prozent auf Schränke und Kommoden! Ganz nebenbei wird man von einem Top-Team beraten, dass individuell auf Fragen und Wünsche der Kunden eingeht. Worauf wartet ihr also noch? Auf zu WOM und rein in die Welt des Staunens!