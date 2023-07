Spaßaktion Graz Giants helfen beim Ikea-Einkauf Graz - Letzten Samstag halfen die Graz Giants den Kunden bei der Selbstbedienungshalle im Ikea schwere Möbelpakete auf die Kundenwägen zu laden. Mehr Informationen über die "Ikea-Aktion" konnten wir bei einem Interview mit den Graz Giants rausfinden. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (240 Wörter) Die Graz Giants beim Ikea- Einkauf © Graz Giants

Die Graz Giant bieten den Kunden an das Heraussuchen der Ikea-Produkte zu übernehmen. Die “Ikea Aktion” soll laut den Graz Giants sehr gut bei den Kunden angekommen sein. “Die Kunden freuen sich sehr darüber nicht alles selbst zusammenzusuchen und herausheben zu müssen”, so die Graz Giants.

Die Aktion ist sehr gut angekommen

Das war nicht das erste Mal, dass die Graz Giants diese Aktion gemacht haben. “Wir haben diese Aktion auch 2021/2022 schon drei Mal zwischen Weihnachten und Heiligen drei Könige gemacht. Die Aktion wurde letztes Jahr zum ersten Mal gestartet und ist bei den Kund so gut angekommen, dass wir sie wiederholt haben”, berichten die Graz Giants. Es gibt keinen regelmäßigen Rhythmus wann diese Aktionen stattfinden.

Nächstes Jahr sieht man sie vielleicht wieder

In nächster Zeit ist kein weiterer Termin geplant. “Wir hoffen, dass die Ikea Kunden sich auch nächstes Jahr zwischen 27. Dezember und 7. Jänner auf das Service freuen dürfen. An welchen Tagen unsere Spieler vor Ort sind wird immer auf unseren Social Media Kanälen angekündigt”, so die Graz Giants.

Die Suche nach neuen Sportbegeisterten

“Die Aktion soll natürlich auch auf die Sportarten “American Football” und “Cheerleading” Aufmerksam machen. Wir freuen uns immer über Sportbegeisterte Mädchen und Jungs ab 6 Jahren die bei uns anfangen möchten”, erzählen die Graz Giants. Am 12. Februar von 9 bis 11.30 Uhr haben die Graz Giants ein Tryout im ASKÖ Stadion Eggenberg.