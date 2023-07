Nutze die Ferien und hol dir den Führerschein Mit der Fahrschule Gabriel rein in die Semester­ferien! Villach - Wieder hast du die Möglichkeit, die Ferien zu nutzen und in der Fahrschule Gabriel die Theorie zum Führerschein zu absolvieren. Am Freitag, dem 10. Februar, geht´s los! von Redaktion 1 Minute Lesezeit (209 Wörter) Werbung Inhaber Günter Roth weiß, was es braucht, damit auch du schnell und sicher zum Führerschein kommst. © 5min

In nur 8 oder 10 Tagen zum Führerschein!

Bald ist es soweit und die Semesterferien sind da! Nutze die Zeit, um die Theorie zum Führerschein zu absolvieren – die Fahrschule Gabriel startet dazu den Semesterkus am Freitag, dem 10. Februar. Im 8-Tage-Vormittagsintensivkurs wirst du so optimal auf die Führerscheinprüfung vorbereitet. Aber auch bis zu den Osterferien ist es nicht mehr so weit, dieser Kurs startet nämlich am Freitag, dem 31. März. Wer sich lieber für den nächsten Abendkurs entscheidet, der kann sich gleich für den Termin am Montag, dem 6. Februar, anmelden. Die weiteren Ferientermine seht ihr im Überblick!

Die Fahrschule Gabriel bietet dir auch heuer wieder Ferientermine für die Absolvierung der Theorie an. © Fahrschule Gabriel

Der nächste Frühling kommt bestimmt!

Steig ein in die topaktuelle Fahrzeugflotte von Günter Roth und Team. In der Fahrschule Gabriel bekommst du nicht nur den besten Service zum besten Preis, sondern auch ein sicheres Fahrgefühl der Extraklasse mit der VW Golf R-Line in sportlicher Ausstattung, dem Cabrio, der brandneuen Kawasaki Z 900 und den stylischen Mopeds! Außerdem setzt sich die klimaaktive Fahrschule Gabriel wie gewohnt für Nachhaltigkeit ein. In speziellen Kursen lernst du mit eigenen SpritspartrainerInnen, wie du am effektivsten Treibstoff sparst, so auch länger fährst und dabei noch die Umwelt schonst. Melde dich jetzt bei den Profis an!

Topaktuelle Fahrzeugflotte und Profis an deiner Seite: Bei der Fahrschule Gabriel bist du immer richtig. © Fahrschule Gabriel Die nächste Motorradsaison kommt bestimmt, freu dich auf die brandneuen Kawasaki-Modelle der Fahrschule Gabriel. © Fahrschule Gabriel