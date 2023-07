Rekordverdächtig Sehnsucht nach Pandemie groß: Fast zwei Millionen Besucher beim Grazer Advent Graz - Der beliebte „Advent in Graz“ konnte heuer zwei Millionen nationale und internationale Gäste in die Grazer City locken. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) © 5min.at

Rund 200 Stände auf den insgesamt 14 Adventmärkten in der Grazer Innenstadt versprühten ab Mitte November vorweihnachtliches Flair unter Einheimischen sowie den Gästen der Stadt.

Zwei Millionen Besucher

Die Grazer Innenstadt lebt wieder! Seit dem Startschuss des „Advent in Graz“ kamen 2022 fast zwei Millionen Menschen (exakt: 1,969.370) in die Grazer City und damit deutlich mehr als noch vor Corona im Jahr 2019 (1,903.090). Die Weihnachtlichen Vorbereitungen, dazu zählen die Adventmärkte in der Innenstadt ebenso wie die Weihnachtsbeleuchtung oder weihnachtliche Fixpunkte wie die Eiskrippe und der 35-Meter-Christbaum, begann bereits im Sommer, erklärt die Graz-Holding.

Sehnsucht auf Punsch und Glühwein

Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler: „Nach den entbehrungsreichen Coronajahren scheint die Sehnsucht nach Punsch und Glühwein besonders groß gewesen zu sein. Von der hohen Frequenz haben nicht nur die Standler:innen profitiert, sondern der gesamte Innenstadthandel.“