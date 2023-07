Über 100 Dienstnehmer betroffen

Wegen Insolvenz: GERRY WEBER schließt alle Filialen

Graz - Das Bekleidungsunternehmen GERRY WEBER meldete in Österreich Insolvenz an. Aus diesem Grund werden alle GERRY WEBER-Filialen in Österreich geschlossen, darunter auch jene in Graz.