Anfang nächster Woche

30 bis 50 Zentimeter: Kräftige Schnee­fälle kommen auf Kärnten zu

Kärnten - Während in den kommenden Tagen mit wenig Niederschlag und viel Sonnenschein zu rechnen ist, kann es in Kärnten Anfang nächster Woche so richtig winterlich und weiß werden. Wir haben für euch nachgefragt.