Landes-Umweltabteilung Zahlreiche Juwele: Ein Viertel Kärntens steht unter Naturschutz Kärnten - Kärnten bietet eine beeindruckende Landschaft mit zahlreichen Naturjuwelen, die es für nachfolgende Generationen zu erhalten gilt. Im Jahr 2022 wurden Alpinregion und Feuchtgebiete (Seen, Flüsse und Bäche mit umliegenden Verlandungszonen und Augebieten) daher im Rahmen einer Studie durch die Landes-Umweltabteilung systematisch erfasst. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter) Naturschutz-Landesrätin Sara Schaar am Bleistätter Moor © Büro LR.in Schaar

„Für das Projekt wurden nicht nur bestehende Informationen und Daten genutzt, sondern auch modernste Fernerkundungstechnologien. Rechnet man alle Schutzgebiete in Kärnten und die in der Studie ermittelten Feuchtgebiete sowie die Alpinregion – ohne Überlappungen – zusammen, so ergibt sich ein Wert von landesweit geschützten Flächen von 24,14 Prozent“, so Naturschutz-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ).

Auwälder an der Gurk

Die kürzlich veröffentlichte Österreichische Biodiversitätsstrategie 2030+ sieht unter anderem vor, 30 Prozent der Landesfläche naturschutzrechtlich zu schützen. Kärnten ist auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. „Wir setzen bei der Naturschutz-Arbeit schwerpunktmäßig auf die Förderung extensiver und naturnaher Bewirtschaftung der unter Schutz stehenden Flächen. Neben dem Vertragsnaturschutz ist weiters die Förderung von Grundankäufen zur langfristigen Flächensicherung für Naturschutz-Zwecke wesentlich. Ein Vorzeigebeispiel für nachhaltige Naturschutz-Arbeit ist hier der Ankauf der Auwälder an der Gurk, wo auf 141 Hektar Kärntens größtes Vogelschutzgebiet entsteht“, so Schaar.

Basis für Ersteinschätzungen

Nun liegt also ein für Kärnten flächendeckender und einheitlicher Datenstand zu den unter Schutz stehenden Landschaften nach dem neuesten Stand der Technik vor. Die Daten werden nun bereits in das KAGIS eingearbeitet. „Viele dieser Landschaften sind wahre Hotspots der Artenvielfalt, doch sie sind bedroht – durch klimatische Veränderungen, fortschreitende Bodenversiegelung oder durch andere Umwelt-Einflüsse. Um diese wichtigen Ressourcen zu erhalten, sind die durch die Studie gewonnen neuen Informationen wesentlich. Die Ergebnisse sind nämlich auch die Basis für Ersteinschätzungen bei naturschutzrechtlichen Verfahren“, sagt Schaar abschließend.