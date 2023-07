492 Millionen Euro für Kärnten 492 Millionen Euro fließen bis 2027 in Ländliche Entwicklung Kärnten - Wie sehr mithilfe von EU-Programmen in die Kärntner Regionen investiert wurde und auch in Zukunft investiert wird, war am Dienstag, dem 10. Jänner, eines der Schwerpunktthemen in der Regierungssitzung. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) © Pexels/Mark Stebnicki

So wurden in der Programmperiode 2014 bis heute bereits beeindruckende 730 Millionen Euro an Fördermitteln in Kärnten ausbezahlt. „Diese Gelder fließen sowohl in die Wettbewerbsfähigkeit der Kärntner Landwirtschaft als auch in die Kärntner Gemeinden und Regionen“, so Landesrat Martin Gruber (ÖVP). Jährlich werden in Kärnten etwa 14.000 Anträge über dieses Programm bearbeitet und somit sowohl Agrarumweltmaßnahmen, Forstprojekte und Bergbauernförderungen als auch landwirtschaftliche Investitionen und Leader-Projekte unterstützt.

21,5 Millionen Euro jährliche Kofinanzierung

Für das Jahr 2023 wurde die jährliche Kofinanzierung in Höhe von 21,5 Millionen Euro am Dienstag bereits beschlossen, weil das neue Programm für die Jahre 2023 bis 2027 startklar ist. „Es liegen alle Beschlüsse vor und die Programmabwicklung kann damit nahtlos weitergeführt werden – was für alle Beteiligten Planungssicherheit bedeutet“, so der Agrarlandesrat.

492 Millionen Euro für Kärnten

Für ganz Österreich steht in der Ländlichen Entwicklung bis 2027 eine gewaltige Summe von 5,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Allein Kärnten wird daraus einen Anteil in Höhe von 492 Millionen Euro erhalten „und damit wird dieses Programm auch in Zukunft eine wesentliche Säule für die Entwicklung des ländlichen Raums sein“, wie Gruber betonte.