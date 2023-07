Warscheinlichkeit hoch Nächste Woche: Kommt der Schnee jetzt in die Steiermark? Steiermark - Während in den kommenden Tagen in der Steiermark mit weniger Niederschlag und viel Sonnenschein zu rechnen ist, kann es Anfang nächster Woche winterlich und weiß werden. Wir haben für euch nachgefragt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

“In der Nacht auf Montag und am Montag selbst kann es im Zuge eines Italientiefs und einer Kaltfront verbreitet und ergiebig schneien”, berichtet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Steiermark gegenüber 5 Minuten. Der Schwerpunkt soll in den Grenzregionen zu Kärnten liegen. Aber auch in der Weststeiermark und im Oberen Murtal kommt es zu Schneeschauern. “Auch in Graz kann es ein wenig herunterzuckern. Da bis dahin noch einige Zeit vergeht, ist die Prognose noch nicht ganz genau vorhersehbar, das Potenzial ist aber auf jeden Fall da”, meinen die Meteorologen.