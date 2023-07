In Bärnbach und Neudau 6.500 der größten PV-Anlagen Österreichs wurden in der Steiermark aufgebaut Steiermark - Mit viel nachhaltiger Energie ins neue Jahr! Die Energie Steiermark hat im letzten Jahr den Photovoltaik-Ausbau stark vorangetrieben und mehr als 6.500 Neu-Anlagen aufgebaut. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels/Kelly

Im letzten Jahr hat die Energie Steiermark den Photovoltaik-Ausbau stark vorangetrieben: In Bärnbach und Neudau wurden die größten PV-Anlagen Österreichs in Betrieb genommen. Auch auf den Dächern wurde der Ausbau massiv forciert. Rekordjahr 2022: Mehr als 6.500 Neu-Anlagen und damit rund 100 Milliwatt Peak (nicht normgerechte Bezeichnung für die elektrische Leistung von Solarzellen) wurden ins Netz eingespeist. In den nächsten Jahren soll die Energie Steiermark wohl rund 250 Millionen Euro in den Ausbau von Photovoltaik investieren.