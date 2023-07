Apotheken kommen an ihre Grenzen Medi­kamenten-Eng­pass: Grippe­welle verschärft Situation in Kärntner Apotheken Kärnten - Die Lieferengpässe bei Medikamenten sind aktuell wieder stärker spürbar. Aufgrund der aktuell vorherrschenden Grippewelle macht sich die Situation noch um einiges mehr bemerkbar - immerhin fehlen etliche Arzneimittel für Erkältungen und Infektionskrankheiten. Die Apotheker arbeiten auf Hochdruck, stetig Ersatz zu finden. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (343 Wörter) © pixabay.com Artikel zum Thema Grippewelle rollt über Öster­reich: Arzt­praxen und Kliniken sind über­lastet

Das Thema rund um Lieferengpässe bei Medikamenten ist kein Neues. “Lieferengpässe treten seit Jahren leider immer wieder auf. Sie sind auch nicht auf Österreich beschränkt, sondern ein globales Problem”, informiert die Österreichische Apothekerkammer am Mittwoch, dem 11. Jänner, in einem Facebook-Posting.

Grippewelle macht Engpass wieder stärker spürbar

Nach zwei Jahren Pandemie und der aktuell vorherrschenden Grippewelle – 5 Minuten berichtete – machen sich die Lieferengpässe wieder verstärkt spürbar. Auf der Liste der nicht bzw. nur eingeschränkt verfügbaren Medikamente in Österreich befinden sich momentan 550 Arzneimittel. Vor allem sind teils bestimmte Hustensäfte, Halswehtabletten und Antibiotika Mangelware – Diese werden bekanntlich ja bei Erkältungen und Infektionskrankheiten verschrieben.

Apotheker auf stetiger Suche nach Lösungen

Für die Apotheker bedeutet der Medikamentenmangel um einiges mehr Arbeit: “Rund zwei Stunden pro Tag investiert jede Apotheke im Schnitt in die aufwendige Suche nach gleichwertigen Lösungen. Die Apotheker geben sich viel Mühe, damit aus Lieferengpässen keine Versorgungsengpässe werden”, schildert die Apothekerkammer. Dieses Bild zeigt sich auch in Kärnten. “Aus verschiedensten Gründen hängt man bei den Medikamenten voll nach. Der Zustand herrscht bereits seit Oktober”, verbildlicht Sebastian Blaschitz von der Nord-Apotheke in Klagenfurt. Im Gespräch mit 5 Minuten schildert er, dass die Hauptaufgabe der Apotheker momentan darin besteht, Lösungen, also einen Ersatz für nicht lieferbare Medikamente, zu finden.

“Es gibt zwar Alternativen, aber wir wissen nicht, wie lange”

In der Villacher Engel-Apotheke sieht es momentan gleich aus. “Es gibt massive Lieferengpässe. Jedes dritte Medikament fehlt”, schildert eine Mitarbeiterin im Gespräch mit 5 Minuten. Gefühlt bei jedem zweiten Rezept müssen die Angestellten der Engel-Apotheke einen Arzt kontaktieren, ob es ein Ersatz-Medikament gibt: “Das ist sehr arbeits- und zeitintensiv. Viele Kunden verstehen es leider nicht.” Auch sei das beliebte entzündungshemmende Arzneimittel für Kinder “Nureflex Erdbeer” nicht lieferbar. “Es gibt zwar Alternativen, aber wir wissen nicht, wie lange”, heißt es aus der Engel-Apotheke.