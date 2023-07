Gestern Tiere im Gebäude: Brand forderte 101 Kräfte und 17 Fahrzeuge Nagl/Gnies - Am gestrigen Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Hochenegg mit den Feuerwehren Gnies, Sinabelkirchen und Untergroßau zu einem Wirtschaftsgebäudebrand nach alarmiert. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gestern am 10. Jänner 2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Hochenegg um 19.11 Uhr mit den Feuerwehren Gnies (Einsatzleitung), Sinabelkirchen und Untergroßau zu einem Wirtschaftsgebäudebrand nach Nagl/Gnies alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache brach ein Feuer in einem Raum des Wirtschaftsgebäudes aus, in dem mehrere Tiere untergebracht waren. Diese konnten dank dem Besitzer gerettet werden.

Mehrere Fahrzeuge im Einsatz

Am Einsatzort wurde der Befehl durch den Einsatzleiter “Brandbekämpfung unter schweren Atemschutz sowie Wasserversorgung herstellen” ausgerufen. Um die Löschwasserversorgung herzustellen, wurde eine Zubringerleitung mit dem Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung sowie das Kleinlöschfahrzeug Gnies aufgebaut. Da diese nicht ausreichend war, wurde das Hilfeleistungsfahrzeug sowie das ein weiteres Tanklöschfahrzeug eingesetzt. Ebenso wurde die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Gleisdorf nachalarmiert.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren, konnte ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Um 20.40 Uhr konnte durch den Einsatzleiter “Brand aus” gemeldet werden. Insgesamt waren sieben Feuerwehren mit 101 Mann mit sechs Atemschutztrupps und 17 Fahrzeugen im Einsatz.