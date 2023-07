Menschenrechtsstadt Super: Graz startet mit Workshop-Reihe für Menschen mit und ohne Behinderung Graz - Auch in der Menschenrechtsstadt Graz ist 2023 ein Jubiläumsjahr für die Menschenrechte. Vor 75 Jahren ist die Europäische Menschenrechtskonvention in Kraft getreten, seit 15 Jahren gibt es eine eigene Behindertenrechtskonvention. Die Lebenshilfe startet deshalb ein Schwerpunktjahr, um mit Angeboten und Aktionen auf die Bedeutung der Menschenrechte hinzuweisen. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (273 Wörter) © Stadt Graz/Fischer

Workshopreihe “Recht hast”

Mit einer im März startenden Workshopreihe will man interessierten Menschen mit und ohne Behinderung die eigenen Rechte und deren Wirkung in der Praxis näher bringen. Aufgeteilt in fünf Module sind die Workshops inklusiv und interaktiv gestaltet. Gestartet wird mit einer Basis-Einheit, danach werden verschiedene Schwerpunkte wie das Recht auf gesellschaftliche und politische Teilhabe behandelt. “Inklusion ist ein Menschenrecht”, bestätigt Bürgermeisterin Elke Kahr. “Ob es ums Wohnen geht, um die Arbeit, um Bildung, um kulturelle oder andere Freizeitangebote: Im Mittelpunkt unserer Bemühungen muss das Ziel stehen, Menschen mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben zu lassen.” Geeignet sind die Workshops für alle Interessierten, aber auch für Schüler:innen, Student:innen oder Firmen.

Auf den Spuren der Menschenrechte durch Graz

Vor allem für Schulklassen und Studierende attraktiv ist das Angebot einer Schnitzeljagd zum Thema Menschenrechte durch Graz. Gemeinsam mit Studierenden der Karl-Franzens-Universität hat man über die Schnitzeljagd-App “Action Bound” eine digitale Tour erstellt. Auf zehn Stationen werden die Teilnehmer:innen durch die Innenstadt geführt. An jeder Station warten Fragen und Rätsel, die sich mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beschäftigen. Ab Frühling 2023 ist die barrierefrei gestaltete Schnitzeljagd über die App “Action Bound” verfügbar.

Fachtagung “Praxis trifft Wissenschaft”

Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Augustinum laden die Lebenshilfe und die Stadt Graz am 26. September 2023 im Rahmen einer Fachtagung in den Grazer Congress. Einen Tag lang steht dort die Partizipation von Menschen mit Behinderungen im Fokus. Gemeinsam mit Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und Praxis diskutieren interessierte Menschen mit und ohne Behinderung in einem dialogischen Format wichtige Themen der Behindertenrechtskonvention.