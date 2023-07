"The Sound of St. Lambrecht“

Interessante Ausstellung: "Wie hört sich eigentlich ein Ort an?"

Graz - Kann man einen Ort akustisch vermessen oder wie klingt St. Lambrecht und welche Klänge verbinden die Menschen der Region mit dem Ort? All diesen Fragen geht der Kulturwissenschaftler und Kurator Thomas Felfer in der Ausstellung „The Sound of St. Lambrecht“ nach. Morgen ist die Eröffnung

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (159 Wörter)