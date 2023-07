"Polizeitrick" Versuchter Betrug: Klagenfurter konnte Schaden verhindern Klagenfurt - Immer wieder versuchen Betrüger die Menschen mit dem "Polizeitrick" in die Falle zu locken. Erst heute wurde ein 84-jähriger Klagenfurter von einem falschen Polizisten angerufen. Der Klagenfurter wurde stutzig und erstattete Anzeige. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) © pexels.com Artikel zum Thema Fälle häufen sich: Polizei warnt vor dieser Betrugs­masche

Am Dienstag, dem 10. Jänner, warnte die Polizei die Öffentlichkeit vor falschen Polizisten. Die Fälle um den “Polizeitrick” häuften sich in Kärnten. Wir haben berichtet. Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und entlocken den Betroffenen wichtige Informationen zu ihrem Vermögen. Nun versuchten Unbekannte einen 84-jährigen Klagenfurter in die Falle zu locken.

Klagenfurter bemerkte den Betrug

Der Mann erstattete am Mittwochvormittag, dem 11. Jänner, gegen 11.30 Uhr Anzeige, dass er soeben von einem vermutlich falschen Polizisten telefonisch kontaktiert wurde. Dieser erkundigte sich am Telefon über die Wertgegenstände des Klagenfurters. Sofort beendete der 84-Jährige das Telefonat. Es entstand kein Schaden.

Die echte Polizei ruft Sie nicht an und fordert Geld von Ihnen

erkundigt sich über Ihr Vermögen

möchte Ihr Vermögen sicherstellen