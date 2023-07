"Er geht in die wohlverdiente Pension" Franchise­verträge zwischen McDonalds und Reinhard Krämmer werden beendet Steiermark - Die Franchiseverträge zwischen McDonalds und Reinhard Krämmer werden beendet. Krämmer leitet mehrere McDonalds-Filialen in ganz Österreich, darunter auch welche in der Steiermark. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) Exklusiv © Pexels/Nothing Ahead

Seit 1993 wirkte der Villacher Reinhard Krämmer bei McDonalds mit und vollzog eine erfolgreiche Wachstumsstrategie. Mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Filialen in Salzburg, der Steiermark und Kärnten zählte er zu den erfolgreichsten Franchisenehmern in Österreich. Zum Schluss leitete er noch insgesamt vier McDonalds-Restaurants, darunter eine in der Liezen gesäusestaße 1 und die Filiale in Haus im Ennstal ennsling 160.

“Er geht in die wohlverdiente Pension”

Nun soll es aber vorbei damit sein: “Die Franchiseverträge mit Reinhard Krämmer wurden beendet. Er geht in seine wohlverdiente Pension”, bestätigt Wilhelm Baldia, Unternehmenssprecher von McDonalds. Eine Nachfolge stehe noch nicht fest. “Ich bin mir sicher, dass McDonalds die Nachfolge in gute Hände legen wird”, führt Reinhard Krämmer diesbezüglich aus. “Es gibt so viele schöne Dinge, die man außerhalb der Berufswelt tun kann und dies möchte ich nun auskosten. Bereits letztes Jahr habe ich begonnen, meine Betriebe zu verkaufen”, so Krämmer im Gespräch mit 5 Minuten.