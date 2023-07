Bis zu 6 Grad Sonne und ein paar Schneeflocken: So sieht das Wetter am Donnerstag aus Kärnten - Der Donnerstagvormittag bringt einiges an Sonne mit sich. Trotz dichten Wolken, die am Nachmittag vorbeiziehen, bleibt es in Kärnten weitestgehend niederschlagsfrei. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © Elisa Auer

Am Donnerstag kann sich am Vormittag vorübergehend recht sonniges Wetter durchsetzen. Bald schon ziehen von Westen her aber wieder ausgedehnte Wolkenfelder auf, welche sich am Nachmittag vorübergehend verdichten, es bleibt aber in Kärnten weitestgehend niederschlagsfrei. “Nur im Nahbereich des Tauernhauptkamms können später am Tag ein paar Schneeflocken fallen”, lautet die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Höchstwerte erreichen meist 3 bis 6 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

