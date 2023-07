Zwischen 5 und 10 Grad Wolken, Schneeflocken & Sonne: Dieses Wetter bringt der Donnerstag Steiermark - Die frühen Morgenstunden am Donnerstag starten bewölkt und die letzten Regentropfen oder Schneeflocken fallen, bevor sich das Wetter zum Guten wendet und die Sonne sich sehen lässt. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

Der Donnerstag startet aufgelockert bewölkt, letzte Regentropfen oder Schneeflocken fallen in den frühen Morgenstunden noch im Nordosten. Rasch setzt sich in der gesamten Steiermark vorübergehend sehr sonniges Wetter durch. Im Laufe des Nachmittags treffen von Nordwesten her dann aber die nächsten Wolken ein, es bleibt dabei trocken. “Die Frühtemperaturen liegen um 1 Grad, die Höchstwerte pendeln sich von Nord nach Süd zwischen 5 und 10 Grad ein. Es bleibt für die Jahreszeit weiterhin zu mild”, so die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

