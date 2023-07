Mann schlitzte Frau die Kehle auf: Zu 18 Jahren Haft verurteilt

Am heutigen Mittwoch, den 11. Jänner, ging das Verfahren rund um den versuchten Mord an einer 36-jährigen Frau in die zweite Runde. Im September 2021 soll ein 41-jähriger Afghane versucht haben, seine 36-jährige Ehefrau mit einem Messer zu töten. Sie wurde damals mit zahlreichen Schnittverletzungen in Hals- und Rückenbereich ins LKH Villach eingeliefert – wir haben berichtet. Auslöser soll ein Streit über die arrangierte Ehe gewesen sein. Die Frau wollte sich scheiden lassen, der Mann stach zu.

Urteilsaufhebung: Frage falsch formuliert

Im ersten Verfahren wurde der 41-Jährige zu 18 Jahren Haft verurteilt. Allerdings wurde jenes Urteil vom Obersten Gerichtshof aufgehoben. Der Mann soll nach der Tat angeblich seinen Sohn gebeten hat, Hilfe zu holen. Somit hat er den “freiwillig den Erfolg des versuchten Mordes abgewendet”. Bei der ersten Verfahrensrunde sei die Frage, ob er vom Mordversuch freiwillig zurückgetreten ist, falsch formuliert worden – was schließlich zur Aufhebung des Urteils führte.

Zu 18 Jahren Haft verurteilt

Beim heutigen Verfahren stand es im Fokus, ob der Strafaufhebungsgrund, also der Rücktritt vom versuchten Mord, von den Geschworenen bejaht wird oder nicht. 11:7 stimmten die Geschworenen gegen ihn, sodass das Urteil von 18 Jahren Haft verhängt wurde. Der Angeklagte konnte sich noch drei Tage Bedenkzeit herausschlagen. Das Urteil ist demnach nicht rechtskräftig.