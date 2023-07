Betrugsversuch Anruf beendet: 92-Jährige gab Telefon-Betrüger keine Chance Klagenfurt - Eine 92-jährige Frau aus Klagenfurt wurde am Mittwoch, dem 11. Januar 2023, von einem vermeintlichen Staatsanwalt kontaktiert. Sie tat das einzig Richtige und beendete das Gespräch mit dem Betrüger. Im Anschluss zeigte sie den Vorfall bei der Polizei an. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Marcus Aurelius

Der Mann mit deutschem Akzent hatte die 92-jährige Frau telefonisch kontaktiert, und gab an, dass ihre Enkelin in einen Unfall verwickelt wurde und eine Kaution in der Höhe von 200.000 Euro zu hinterlegen wäre. “Weiters wollte der unbekannte Anrufer die Vermögensverhältnisse der Frau auskundschaften, was ihm jedoch nicht gelang”, erklären die Beamten. Denn die Frau beendete das Telefonat kurzerhand. Es entstand kein Schaden.