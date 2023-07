Täter erbeutete fünfstelligen Betrag Einbruch am helllichten Tag: "Stand in der Küche und habe nichts gemerkt" Riegersburg - Am frühen Mittwochnachmittag, 11. Jänner 2023, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus ein und konnte Bargeld stehlen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) © arborpulchra/ fotolia.com –Symbolfoto

Gegen 13.30 Uhr gelang es einem bislang unbekannten Täter in ein Wohnhaus zu gelangen. Daraufhin brachte er es fertig, Bargeld in fünfstelliger Höhe zu stehlen und anschließend zu flüchten. Während dem Einbruch hielt sich der an der Örtlichkeit wohnhafte 85-jährige Südoststeirer in der Küche des Wohnhauses auf und nahm den Einbruch nicht wahr. Die Fahndung nach dem Täter läuft.