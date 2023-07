Sieben Feuerwehren waren vor Ort

Feuerwehr-Groß­einsatz im Mölltal: Wirtschafts­gebäude stand in Vollbrand

Stall im Mölltal - Am Mittwochabend, dem 11. Jänner 2023, brach in einer Tenne in der Gemeinde Stall im Mölltal ein Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (158 Wörter)